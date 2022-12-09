Совет ЕС исключил упоминание специализированного трибунала из документа по Украине

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9 декабря 2022, 14:30 Источник: РИА "Новости"

флаги Евросоюза, https://unsplash.com/photos/4Z8E4uy0EsQ

Днем в пятницу, 9 декабря, Совет ЕС исключил из документа по Украине упоминание специализированного трибунала. Соответствующая информация содержится в опубликованных ранее сегодня бумагах.

Совет ЕС ранее согласовал письменные выводы по борьбе с "безнаказанностью за преступления на Украине" и обратился к странам содружества с призывом на национальном уровне содействовать расследованию и преследованию тех, кто виновен в "военных преступлениях".

В документе, однако, не упоминается предложенное ранее Европейской комиссией создание специализированного трибунала по Украине.