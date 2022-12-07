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Путин заявил, что решения трибуналов о военных преступлениях на Донбассе «лишними не будут»

, 20:50 Источник: РИА "Новости"

Путин заявил, что решения трибуналов о военных преступлениях на Донбассе «лишними не будут»
президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Глава РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что "не будут лишними" решения общественных трибуналов о военных преступлениях Украины на Донбассе.

Член президиума общественного движения "Свободный Донбасс" Елена Шишкина на встрече сообщила российскому лидеру, что в 2018 году на территориях ДНР и ЛНР состоялись общественные народные трибуналы, в рамках которых виновным в совершении военных преступлений было признано все высшее политическое и военное руководство Украины. Соответствующие приговоры были направлены в международные правозащитные организации, однако тогда не было инструментов для их выполнения, поскольку республики не являлись признанными.

Владимир Путин подчеркнул, что сейчас "такие решения лишними не будут". Президент РФ добавил, что действия неонацистского режима должны получить оценку.

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