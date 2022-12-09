Президент Турции Эрдоган заявил, что рассчитывает на телефонные переговоры с Путиным в воскресенье

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9 декабря 2022, 12:29

Президент Турции Реджеп Эрдоган, Sha Dati / globallookpress.com

Турецкий президент Реджеп Эрдоган сделал заявление о том, что он рассчитывает на проведение телефонных переговоров с главой Российской Федерации Владимиром Путиным в воскресенье, 11 декабря. Об этом информирует РИА Новости.

«Эрдоган заявил, что рассчитывает на телефонные переговоры с Путиным в воскресенье», — указывается в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного агентства.

Какие вопросы планирует обсудить Эрдоган со своим российским коллегой, в процитированном посте не уточняется.

Как сообщалось ранее сегодня, Владимир Путин отметил, что западная сторона сознательно идет на умножение хаоса и обострение международной обстановки.