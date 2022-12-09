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Медведев: Россия победит, потому что у нее, в отличие от Европы и США, «много Героев с большой буквы»

, 11:48

Медведев: Россия победит, потому что у нее, в отличие от Европы и США, «много Героев с большой буквы»
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, Kremlin Pool / globallookpress.com

Российская Федерация одержит победу, потому что у страны, в отличие от Европы и Соединенных Штатов, «много Героев с большой буквы». Соответствующую точку зрения выразил Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности РФ.

Политический деятель разместил в своем Telegram-канале публикацию, посвященную Дню Героев Отечества, который отмечается 9 декабря.

«У нас много Героев с большой буквы», — написал, в частности, Медведев.

По его словам, в «тусклой» Европе и «больных деменцией» США таких людей больше нет.

«Поэтому мы сильнее. Поэтому мы победим», — сделал вывод Медведев.

Ранее на текущей неделе Дмитрий Медведев указал, что благодаря отказу украинского лидера Владимира Зеленского от переговоров Москва «без лишних вопросов доделает всю работу до конца».

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