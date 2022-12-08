Медведев: благодаря отказу Зеленского от переговоров Россия «без лишних вопросов доделает всю работу до конца»

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8 декабря 2022, 17:09

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, MIT Russia / globallookpress.com

Благодаря отказу украинского президента Владимира Зеленского от переговоров с Москвой Российская Федерация «без лишних вопросов доделает всю работу до конца». На это указал Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности РФ.

Политик выразил мнение о том, что отечественным СМИ стоило бы особенно отметить Зеленского за его отказ от переговорного процесса.

«Благодаря этому Россия без лишних вопросов доделает всю работу до конца, не размениваясь на ненужные компромиссы», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале Медведева.

РФ с 24 февраля осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, президент Владимир Путин заявил, что западные государства не замечают действий киевской стороны против России, но при этом ответные шаги Москвы вызывают волну информационного шума.