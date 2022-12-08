Путин: Запад не замечает действий Украины против России, но при этом ответные шаги Москвы вызывают волну информационного шума

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8 декабря 2022, 16:04

Президент России Владимир Путин, Konstantin Zavrazhin/Kremlin Pool / globallookpress.com

Западные государства не замечают действий Киева против Российской Федерации, но при этом ответные шаги Москвы вызывают волну информационного шума. На это, как передает РИА Новости, указал президент РФ Владимир Путин.

«Путин заявил, что Запад не замечает действий Украины против России, но при этом ответные шаги Москвы вызывают волну информационного шума», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного агентства.

По словам главы государства, стоит российской стороне что-то сделать, как поднимаются «шум, гам, треск на всю вселенную».

Ранее в четверг сообщалось, что Владимир Путин высказался об ударах РФ по украинской энергетической инфраструктуре.