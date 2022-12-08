Путин: Россия бьет по энергетической инфраструктуре Украины, но первыми удары нанесли те, кто атаковал Крымский мост

Российская Федерация бьет по энергетической инфраструктуре Украины, но первыми удары нанесли те, кто атаковал Крымский мост. С соответствующим заявлением, как информирует Telegram-канал «RT на русском», выступил президент РФ Владимир Путин.
«Россия наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины, но первыми удары нанесли те, кто бил по Крымскому мосту, заявил Путин», — говорится в публикации, которая размещена в TG-канале.
Также глава государства отметил, что отечественная авиация хорошо и эффективно работает в зоне проведения специальной военной операции.
Ранее сегодня сообщалось, что у чеченского лидера Рамзана Кадырова появился представитель в Запорожской и Херсонской областях, им стал Хасан Ибрагимов.