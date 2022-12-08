Путин: Россия бьет по энергетической инфраструктуре Украины, но первыми удары нанесли те, кто атаковал Крымский мост

Аргументы Недели → Политика 13+

8 декабря 2022, 15:44

Президент России Владимир Путин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Российская Федерация бьет по энергетической инфраструктуре Украины, но первыми удары нанесли те, кто атаковал Крымский мост. С соответствующим заявлением, как информирует Telegram-канал «RT на русском», выступил президент РФ Владимир Путин.

«Россия наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины, но первыми удары нанесли те, кто бил по Крымскому мосту, заявил Путин», — говорится в публикации, которая размещена в TG-канале.

Также глава государства отметил, что отечественная авиация хорошо и эффективно работает в зоне проведения специальной военной операции.

Ранее сегодня сообщалось, что у чеченского лидера Рамзана Кадырова появился представитель в Запорожской и Херсонской областях, им стал Хасан Ибрагимов.