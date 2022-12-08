У главы Чечни Кадырова появился представитель в Запорожской и Херсонской областях, им стал Хасан Ибрагимов

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8 декабря 2022, 15:33

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Ministry of Culture Russia / globallookpress.com

У Рамзана Кадырова появился представитель в Запорожской и Херсонской областях, им стал Хасан Ибрагимов. Об этом говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале руководителя Чечни.

Кадыров проинформировал, что делегация из республики посетила Херсонскую область и встретилась с врио губернатора Владимиром Сальдо.

«В ходе встречи был представлен представитель главы ЧР в Херсонской и Запорожской областях Хасан Ибрагимов», — отмечается в процитированном посте.

Рамзан Кадыров выразил уверенность в том, что Ибрагимов полностью справится с возложенными на него обязанностями.

Как сообщалось ранее в четверг, Кадыров заверил, что чеченские бойцы, принимающие участие в спецоперации, в скором будущем разобьют позиции «натовцев и шайтанов» и водрузят победный флаг.