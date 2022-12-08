Кадыров пообещал, что чеченские военные, участвующие в СВО, скоро разобьют позиции «натовцев и шайтанов» и водрузят победный флаг

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8 декабря 2022, 09:42

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Kremlin Pool / globallookpress.com

Руководитель Чечни Рамзан Кадыров пообещал, что военные из республики, участвующие в специальной военной операции (СВО), в скором времени разобьют позиции «натовцев и шайтанов» и водрузят победный флаг. Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале политического деятеля.

Кадыров выложил видео, где запечатлена передвигающаяся военная техника.

«Скоро… Разобьем позиции натовцев и шайтанов и водрузим победный флаг!» — прокомментировал опубликованные кадры чеченский лидер.

Ранее в четверг сообщалось, что издание Newsweek высказало мнение, согласно которому украинский конфликт в настоящий момент переходит в переломную стадию в свете усиления российской армии и истощения ресурсов у киевской стороны.