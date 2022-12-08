Кадыров пообещал, что чеченские военные, участвующие в СВО, скоро разобьют позиции «натовцев и шайтанов» и водрузят победный флаг

Руководитель Чечни Рамзан Кадыров пообещал, что военные из республики, участвующие в специальной военной операции (СВО), в скором времени разобьют позиции «натовцев и шайтанов» и водрузят победный флаг. Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале политического деятеля.
Кадыров выложил видео, где запечатлена передвигающаяся военная техника.
«Скоро… Разобьем позиции натовцев и шайтанов и водрузим победный флаг!» — прокомментировал опубликованные кадры чеченский лидер.
Ранее в четверг сообщалось, что издание Newsweek высказало мнение, согласно которому украинский конфликт в настоящий момент переходит в переломную стадию в свете усиления российской армии и истощения ресурсов у киевской стороны.