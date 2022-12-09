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Полянский: Россия направила в Совбез и Генассамблею ООН письмо, касающееся обстрелов населения Донбасса войсками Украины

, 09:33

Полянский: Россия направила в Совбез и Генассамблею ООН письмо, касающееся обстрелов населения Донбасса войсками Украины
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, Luiz Rampelotto / globallookpress.com

Российская Федерация направила в Совет Безопасности и Генеральную Ассамблею ООН письмо, которое касается обстрелов населения Донбасса Вооруженными силами Украины. На это, как передает ТАСС, указал отечественный дипломат Дмитрий Полянский.

«Россия направила в Совет Безопасности и Генассамблею ООН письмо, касающееся обстрелов мирных жителей Донбасса со стороны ВСУ, сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале информационного агентства.

Ранее в пятницу сообщалось, что, согласно данным Reuters, Вашингтон в настоящее время готовит новый пакет военной помощи киевской стороне на 275 млн долларов.

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