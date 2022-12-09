Reuters: США готовят новый пакет военной помощи Украине на $275 млн, в него войдут системы против дронов и ПВО, ракеты для HIMARS

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9 декабря 2022, 09:21

Стрельбы из РЗСО HIMARS, Senior Airman Beaux Hebert / globallookpress.com

Соединенные Штаты в настоящий момент готовят новый пакет военной помощи Украине на 275 млн долларов, в него войдут системы против дронов и противовоздушной обороны, снаряды для реактивных систем залпового огня HIMARS. Соответствующие сведения, как передает РИА Новости, оказались в распоряжении Reuters.

«США готовят новый пакет помощи Украине на $275 млн, в него войдут системы против беспилотников и ПВО, в том числе ракеты для установок HIMARS, сообщает Рейтер», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале российского информационного агентства.

Ранее сегодня сообщалось, что глава американского Госдепартамента Энтони Блинкен сделал заявление о готовности Вашингтона к контактам с Москвой в определенных сферах.