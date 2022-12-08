Спикер МИД РФ Захарова: «снесуны» памятников советским воинам в Прибалтике будут прокляты своим народом

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8 декабря 2022, 14:59

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia / globallookpress.com

«Снесуны» памятников воинам Красной армии в странах Прибалтики будут прокляты своим народом. Соответствующую точку зрения, как передает ТАСС, высказала Мария Захарова, официальный представитель российского министерства иностранных дел.

«"Снесуны" памятников советским воинам в Прибалтике будут прокляты своим народом, заявила Мария Захарова», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства.

Также отечественный дипломат указала, что раньше власти прибалтийских республик не смели посягать на памятники участникам Великой Отечественной. Монументы стали демонтировать, когда ветераны умерли.

Как сообщалось ранее сегодня, Захарова отметила, что американская сторона, судя по документам о поставках оружия, собирается подогревать боевые действия на Украине минимум до конца 2025 года.