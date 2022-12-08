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Захарова: США, судя по документам о поставках оружия, намерены подогревать боевые действия на Украине как минимум до конца 2025-го

, 12:50

Захарова: США, судя по документам о поставках оружия, намерены подогревать боевые действия на Украине как минимум до конца 2025-го
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia / globallookpress.com

Соединенные Штаты, судя по документам о поставках оружия, намерены подогревать боевые действия на Украине как минимум до конца 2025-го. С соответствующим заявлением выступила Мария Захарова, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

«Захарова: США, исходя из документов на поставки вооружений, планируют подогревать боевые действия на Украине как минимум до конца 2025 года», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале РИА Новости.

Москва с 24 февраля осуществляет специальную операцию на Украине. Как сообщалось ранее сегодня, шоумен Сергей Притула выложил в сеть видео, на котором украинские волонтеры в американском Конгрессе вытирают ноги о флаг Донецкой народной республики.

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