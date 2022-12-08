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Шоумен Притула опубликовал видео, на котором украинские волонтеры в Конгрессе США вытирают ноги о флаг ДНР

, 12:35

Шоумен Притула опубликовал видео, на котором украинские волонтеры в Конгрессе США вытирают ноги о флаг ДНР
Флаг ДНР, Alexander Rekun / globallookpress.com

Шоумен Сергей Притула разместил в интернете видео, на котором волонтеры с Украины в американском Конгрессе вытирают ноги о флаг Донецкой народной республики. Об этом пишет Telegram-канал «RT на русском».

«Украинские волонтеры в Конгрессе США вытерли ноги о флаг ДНР. Группа приехала в американский парламент для участия в комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе, чтобы рассказать о краудфандинге для ВСУ», — отмечает TG-канал.

Ролик, где запечатлены действия волонтеров, опубликовал украинский шоумен и общественник Сергей Притула.

Как сообщалось ранее в четверг, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сделал заявление о том, что запасы вооружений в ЕС, поставляемых подконтрольным Киеву войскам, истощаются.

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