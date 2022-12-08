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Боррель: запасы вооружений в Евросоюзе, поставляемых армии Украины, истощаются

, 12:14

Боррель: запасы вооружений в Евросоюзе, поставляемых армии Украины, истощаются
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, David Zorrakino / globallookpress.com

Запасы вооружений в Европейском союзе, поставляемых армии Украины, истощаются. С соответствующим заявлением, как информирует Telegram-канал «RT на русском», выступил Жозеп Боррель, верховный представитель объединения по иностранным делам и политике безопасности.

«Жозеп Боррель заявил, что запасы оружия в Евросоюзе, поставляемого украинской армии, истощаются», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.

По словам Борреля, европейский военно-промышленный комплекс годами не получал должного финансирования.

Как сообщалось ранее сегодня, дипломат Константин Гаврилов отметил, что атаки киевской стороны на российские стратегические аэродромы могли создать серьезные риски для ядерной безопасности.

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