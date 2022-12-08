Боррель: запасы вооружений в Евросоюзе, поставляемых армии Украины, истощаются

Запасы вооружений в Европейском союзе, поставляемых армии Украины, истощаются. С соответствующим заявлением, как информирует Telegram-канал «RT на русском», выступил Жозеп Боррель, верховный представитель объединения по иностранным делам и политике безопасности.
«Жозеп Боррель заявил, что запасы оружия в Евросоюзе, поставляемого украинской армии, истощаются», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.
По словам Борреля, европейский военно-промышленный комплекс годами не получал должного финансирования.
Как сообщалось ранее сегодня, дипломат Константин Гаврилов отметил, что атаки киевской стороны на российские стратегические аэродромы могли создать серьезные риски для ядерной безопасности.