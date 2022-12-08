Дипломат Гаврилов: атаки Украины на российские стратегические аэродромы могли создать серьезные риски для ядерной безопасности

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8 декабря 2022, 11:57

Российский стратегический бомбардировщик, MOD Russia / globallookpress.com

Произошедшие некоторое время назад атаки Вооруженных сил Украины на российские стратегические аэродромы могли создать серьезные риски для ядерной безопасности. На это, как передает РИА Новости, указал отечественный дипломат Константин Гаврилов.

«Серьезные риски для ядерной безопасности могли создать провокации против российских стратегических аэродромов "Дягилево" и "Энгельс" с использованием реактивных ударных беспилотников Ту-141 "Стриж"», — процитирован Гаврилов в публикации, которая размещена на сайте информационного агентства.

Как сообщалось ранее в четверг, политический эксперт Сергей Марков высказал мнение о том, что цель арестов, проведенных в Германии в связи с попыткой переворота, — запугать граждан страны, выступающих против помощи киевскому режиму.