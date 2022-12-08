Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели → Политика 13+

Политолог Марков: цель арестов в ФРГ в связи с попыткой переворота — запугать немцев, выступающих против помощи украинскому режиму

, 11:39

Политолог Марков: цель арестов в ФРГ в связи с попыткой переворота — запугать немцев, выступающих против помощи украинскому режиму
Политолог Сергей Марков, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Цель арестов, проведенных в ФРГ в связи с попыткой переворота, — запугать немцев, которые выступают против помощи украинскому режиму. Соответствующую точку зрения выразил отечественный политолог Сергей Марков.

«Аресты в Германии в связи с попыткой государственного переворота имеют прежде всего антироссийский план», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале эксперта.

По слова Маркова, цель арестов — запугать граждан ФРГ, которые «призывают прекратить поддержку фашистского режима на Украине».

Как сообщалось ранее на текущей неделе, депутат Бундестага Евгений Шмидт озвучил мнение о том, что осуществленная в Германии операция против правых экстремистов является попыткой отвлечь общество от экономических и социальных проблем.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Реклама

20 идей

Политика

Политика