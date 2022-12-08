Сергей Шахрай: за три дня до Беловежских соглашений Украина сама приняла документ, лишающий ее Крыма

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8 декабря 2022, 11:27 Источник: Ура.ру

Сергей Шахрай. Фото: Global Look Press

Один из ближайших советников Бориса Ельцина Сергей Шахрай, который был в числе авторов Беловежских соглашений, напомнил, что незадолго до их подписания Верховная Рада Украины приняла любопытный документ, на который сегодня стоит обратить внимание.

Этот документ от 5 декабря 1991 года денонсирует, то есть аннулирует Договор об образовании СССР от 30 декабря 1922 года. Значит, Киев должен был лишиться Крыма и западных территорий. По сути, Украина юридически вернула себя в 1922 год.

Шахрай подчеркнул, что надо смотреть карту. «Львова, естественно, не было. Что такое денонсация? Отмена, аннулирование. С возвращением в ситуацию на момент подписания договора», - сказал заслуженный юрист.

По его словам, данные территории были у Польши, Венгрии и у России – то, что осталось от империи. Прежде всего речь идет о Крыме. «Собственно, в нынешнем понимании Украины и не было», — отметил Шахрай. Никто это не контролировал. «Это же Украина… Денонсировали, но отдавать не собирались. Не спешили. Всем было не до того», — сказал советник Ельцина.

Беловежские соглашения, положившие конец Советскому Союзу, были подписаны 8 декабря 1991 года. В них говорилось, что СССР перестает существовать как «субъект международного политического права и геополитической реальности» и создается СНГ.