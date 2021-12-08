«Это был не первый и не последний шаг к распаду СССР»

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8 декабря 2021, 15:04 Источник: periskop.su

Надо отметить, что по поводу конца СССР примерно в середине "нулевых" (когда начало постепенно уменьшаться поколение тех, кто застал Союз во взрослом "рабочем" возрасте и стал вступать в активный возраст слой молодой постсоветской поросли) возник совершенно идиотический аргумент - "Никто не вышел защищать ваш эСэСэСэР, а вот царскую Россию защищали с оружием в руках"...

Так вот, тут имеет место быть двойной подлог:

Во-первых, среди условных "белых", воевавших на фронтах Гражданской войны, монархистов было подавляющее меньшинство - основная часть их были разные подвиды республиканцев, учредиловцев и февралистов. Даже Колчак или Деникин не воевали за реставрацию монархии.

Правильный Союз под названием СНГ

Но самый главный подлог этого аргумента - в том, что формальный роспуск СССР тогда не воспринимался населением как его фактический "конец". Подавляющее большинство современников считало, что "горбачевский" несправедливый Союз заменяется на более хороший, новый, правильный Союз под названием СНГ. Именно этим объясняется и такая единодушная ратификация этих соглашений в Верховном Совете РСФСР. А соглашения об СНГ изобиловали фразами о "едином оборонном и экономическом пространстве", "сохранении кооперации" и прочем интеграционном словоблудии.

Причем и пресса чётко проводила политику "заменим старый СССР на новый, более справедливый" и даже такие архитекторы распада страны, как Бурбулис и Козырев, тогда маскировались. А рядовые граждане - они ведь не «киссинджеры» и в тайных пружинах политики разбираться не обязаны. Равно как и обладать послезнанием. Поэтому народ безмолствовал и на баррикады не вышел...

Жестокая реальность начала проясняться только в 20-х числах января 1992 года, но было уже поздно...

Характерный пример: первый же выпуск "Известий" после Беловежских соглашений (9 декабря 1991-го) прямо комментировал ситуацию, как создание "нового СССР". Почитайте сами, тут даже ничего и придумывать не надо.

P.S.

Причем те же адепты антисоветизма, которые упрекают население СССР в том, что они не вышли на его защиту (и, стало быть, не развязали новую гражданскую войну) - они же одновременно льют и крокодиловы слёзы по поводу красного террора в годы реальной Гражданской войны 1918-1922 гг.

Двоемыслие, однако...

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