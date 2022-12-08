Илья Кива: команда Зеленского боится, что на внеочередных выборах она проиграет команде Порошенко и главкома ВСУ Залужного

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8 декабря 2022, 10:27

Президент Украины Владимир Зеленский, Ukraine Presidency / globallookpress.com

Команда президента Владимира Зеленского боится, что на внеочередных выборах она проиграет команде бывшего украинского лидера Петра Порошенко и главнокомандующего Вооруженными силами страны Валерия Залужного. На это указал Илья Кива, экс-депутат Верховной Рады.

«После последних проведенных социологических исследований команда Зеленского сильно обеспокоена, что на внеочередных выборах, которые планируется объявить весной, она проиграет команде Залужного-Порошенко», — отметил Кива в своем Telegram-канале.

По словам автора публикации, уровень поддержки Залужного украинским населением «растет каждый день».

Какие внеочередные выборы могут состояться на Украине — парламентские или президентские — Илья Кива не уточнил.

Как сообщалось ранее сегодня, заместитель руководителя российского дипломатического ведомства Сергей Рябков заявил, что киевская сторона под прикрытием МАГАТЭ хочет ухода Москвы с Запорожской АЭС.