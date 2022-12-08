Замглавы МИД Рябков: Украина под прикрытием МАГАТЭ хочет ухода России с Запорожской АЭС, но это приведет к захвату станции

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8 декабря 2022, 09:57

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, MFA Russia / globallookpress.com

Украина под прикрытием Международного агентства по атомной энергии хочет ухода Российской Федерации с Запорожской АЭС, но это приведет к захвату данного объекта. С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал ТАСС, выступил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Киев под прикрытием МАГАТЭ хочет ухода РФ с ЗАЭС, но это приведет к захвату станции», — процитирован отечественный дипломат в публикации, которая размещена в TG-канале.

Рябков также отметил, что компромисс по безопасности ЗАЭС станет невозможным в случае попыток украинской стороны «что-то выбить» из Москвы при решении вопроса.

Как сообщалось ранее в четверг, глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал, что военные из республики, участвующие в специальной военной операции, скоро разобьют позиции «натовцев и шайтанов» и водрузят победный флаг.