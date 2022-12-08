Президент Зеленский признал, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно

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8 декабря 2022, 08:25

Президент Украины Владимир Зеленский, Ukraine Presidency / globallookpress.com

Украинский президент Владимир Зеленский признал, что полностью восстановить энергосистему бывшей советской республики в настоящий момент невозможно. Об этом информирует РИА Новости.

«Полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно, заявил Зеленский», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного агентства.

По словам Зеленского, самая тяжелая ситуация с обеспечением электроэнергией наблюдается в восьми регионах страны, в том числе в ее столице.

Как сообщалось ранее в четверг, российское посольство в Соединенных Штатах указало, что Москва категорически отвергает обвинения американских сенаторов в «геноциде» на украинской территории.