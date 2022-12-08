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Посольство Москвы в США: Россия категорически отвергает обвинения американских сенаторов в «геноциде» на Украине

, 08:13

Посольство Москвы в США: Россия категорически отвергает обвинения американских сенаторов в «геноциде» на Украине
Здание посольства России в Вашингтоне, Yin Bogu / globallookpress.com

Российская Федерация категорически отвергает обвинения сенаторов Соединенных Штатов в «геноциде» на украинской территории. На это указало посольство Москвы в Вашингтоне.

«Категорически отвергаем обвинения, содержащиеся в резолюции комиссии верхней палаты Конгресса, о том, что действия России на Украине представляют собой геноцид», — говорится в комментарии, размещенном в Telegram-канале дипломатической миссии.

В посольстве также отметили, что «подобные инсинуации являются откровенным извращением фактов».

РФ с 24 февраля осуществляет специальную операцию на Украине. Ранее на текущей неделе глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили заявил, что Тбилиси не станет оказывать военную помощь киевской стороне.

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