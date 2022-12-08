Посольство Москвы в США: Россия категорически отвергает обвинения американских сенаторов в «геноциде» на Украине

Российская Федерация категорически отвергает обвинения сенаторов Соединенных Штатов в «геноциде» на украинской территории. На это указало посольство Москвы в Вашингтоне.
«Категорически отвергаем обвинения, содержащиеся в резолюции комиссии верхней палаты Конгресса, о том, что действия России на Украине представляют собой геноцид», — говорится в комментарии, размещенном в Telegram-канале дипломатической миссии.
В посольстве также отметили, что «подобные инсинуации являются откровенным извращением фактов».
РФ с 24 февраля осуществляет специальную операцию на Украине. Ранее на текущей неделе глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили заявил, что Тбилиси не станет оказывать военную помощь киевской стороне.