Германия и Польша договорились о размещении у границ с Украиной ЗРК Patriot

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7 декабря 2022, 16:44 Источник: РИА "Новости"

ЗРК Patriot, Dominika Zarzycka/globallook.com

Берлин и Варшава к настоящему моменту пришли к соглашению о размещении рядом с украинскими границами зенитных ракетных комплексов Patriot. Соответствующую информацию предоставили в среду в кабмине ФРГ.



Напомним, ранее китайский военный эксперт Чжан Сюэфэн в своей статье для газеты "Хауньцю Шибао" заявил, что власти Соединенных Штатов Америки не очень хотели бы поставлять Украине дорогостоящие зенитные ракетные комплексы Patriot.

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в конце ноября подчеркнул, что в случае, если Украине поставят зенитно-ракетные комплексы Patriot, для Вооруженных сил Российской Федерации они станут законными целями.