Берлин и Варшава к настоящему моменту пришли к соглашению о размещении рядом с украинскими границами зенитных ракетных комплексов Patriot. Соответствующую информацию предоставили в среду в кабмине ФРГ.
Напомним, ранее китайский военный эксперт Чжан Сюэфэн в своей статье для газеты "Хауньцю Шибао" заявил, что власти Соединенных Штатов Америки не очень хотели бы поставлять Украине дорогостоящие зенитные ракетные комплексы Patriot.
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в конце ноября подчеркнул, что в случае, если Украине поставят зенитно-ракетные комплексы Patriot, для Вооруженных сил Российской Федерации они станут законными целями.