Пленные военнослужащие Донецкой народной республики подвергаются особым издевательствам в западной части Украины. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, сделал врио руководителя ДНР Денис Пушилин.
«Пленные военные ДНР подвергаются особым издевательствам на западе Украины», — процитирован политик в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного информационного агентства.
Также Пушилин отметил, что освобождение Майорска создало предпосылки для продвижения к Дзержинску и последующего окружения Артемовска.
Как сообщалось ранее сегодня, американский госсекретарь Энтони Блинкен заверил, что Вашингтон не помогал киевской стороне наносить удары по территории Российской Федерации.