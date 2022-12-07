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7 декабря 2022, 09:38 Источник: Telegram-канал ТАСС

Врио главы ДНР Денис Пушилин, Alexander Rekun / globallookpress.com

Пленные военнослужащие Донецкой народной республики подвергаются особым издевательствам в западной части Украины. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, сделал врио руководителя ДНР Денис Пушилин.

«Пленные военные ДНР подвергаются особым издевательствам на западе Украины», — процитирован политик в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Также Пушилин отметил, что освобождение Майорска создало предпосылки для продвижения к Дзержинску и последующего окружения Артемовска.

Как сообщалось ранее сегодня, американский госсекретарь Энтони Блинкен заверил, что Вашингтон не помогал киевской стороне наносить удары по территории Российской Федерации.