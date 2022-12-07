Глава Госдепа Блинкен: США не помогали Украине наносить удары по территории России

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7 декабря 2022, 09:24

Глава Госдепа США Энтони Блинкен, IMAGO/Janine Schmitz/photothek.d / globallookpress.com

Соединенные Штаты не помогали Украине наносить удары по территории Российской Федерации. С соответствующим утверждением выступил Энтони Блинкен, глава американского Государственного департамента.

«Мы не поощряем украинцев к нанесению ударов по территории России и не предоставляем им возможности для нанесения таких ударов», — процитировало дипломата агентство Bloomberg.

Блинкен также отметил, что Вашингтон не располагает подробными сведениями об атаках дронов, запущенных киевской стороной, по российским аэродромам.

Как сообщалось ранее в среду, офицер ЛНР Андрей Марочко проинформировал, что войска Украины каждый день теряют на Артемовском направлении до батальона личного состава убитыми и ранеными.