В ООН призвали прекратить огонь на Украине после атак ВСУ по аэродромам России

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6 декабря 2022, 22:07

Elena Mayorova/ globallookpress.com

ООН вновь призывает достичь реального прекращения огня в ходе конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя генерального секретаря ООН Стефани Трембле.



Источник рассказал, что последние события заставили вновь поднять вопрос прекращения огня между Россией и Украиной, которого «реально достичь».



По данным МО РФ, ВСУ пытались ударить по военным аэродромам Дягилево в Рязанской области и Энгельс Саратовской области.



Ранее сообщалось, что наведение БПЛА по объектам могло осуществляться США.