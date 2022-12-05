Есть уверенность в том, что наведение украинских беспилотников на аэродромы в Дягилево и Энгельсе осуществляли США

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5 декабря 2022, 21:57 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Минобороны РФ

Минобороны сообщило, что утром 5 декабря киевским режимом, в целях выведения из строя российских самолетов Дальней авиации, были совершены попытки нанесения ударов реактивными беспилотными летательными аппаратами советского производства по военным аэродромам «Дягилево» в Рязанской области и «Энгельс» Саратовской области.

Средствами противовоздушной обороны ВКС России, летевшие на малой высоте украинские БПЛА были перехвачены. Судя по сообщению российского военного ведомства сбиты беспилотники были уже над военными аэродромами.

В результате их падения и взрыва от обломков была незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолётов. Каких конкретно – не уточняется.

От места вероятного старта до аэродрома в Энгельсе примерно 727 км, до аэродрома в Дягилево – около 600 км. Судя по всему, ВСУ применили советские реактивные беспилотники Ту-141. Однако, если верить тому, что о них опубликовано в открытых источниках, их максимальная дальность полёта составляет около 1000 км. Но, для того чтобы достичь вышеуказанных целей они должны были преодолеть не одну зону, находящуюся под прикрытием ПВО. Либо, чтобы их обходить эти беспилотники должны проводить широкие манёвры. И естественно командование ВСУ должно знать о местах расположения этих зон. Здесь есть о чём задуматься. Важную информацию могли добыть только США, используя свою спутниковую группировку. Кроме того, совершенно очевидно., что Пентагон обеспечил спутниковое наведение и ориентирование украинских беспилотников.

Получается, что эти атаки являются «заслугой» Космических войск США и данная акция не что иное, как военное нападение Америки на Россию.

Трое российских военнослужащих технического состава, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения. Еще четверо военнослужащих, получивших ранения, доставлены в медицинские учреждения, где им оказана вся необходимая медицинская помощь.

Несмотря на попытки киевского режима сорвать террористическим актом боевую работу российской Дальней авиации, сегодня около 15.00 часов (мск) по системе военного управления и связанным с ними объектам оборонного комплекса, узлов связи, энергетики и воинских частей Украины нанесен массированный удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования.

Цель удара была достигнута. Все назначенные 17 объектов поражены. В результате удара нарушена переброска железнодорожным транспортом резервов ВСУ, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий.