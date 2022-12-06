Рябков заявил, что Россия даст «компенсирующий» ответ на дальнейшее расширение НАТО

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6 декабря 2022, 20:19 Источник: РИА Новости

Флаг НАТО. Фото: Florian Gaertner/globallook.com

Россия ответит на каждый шаг Североатлантического альянса в рамках его расширения на восток. Об этом заявил журналистам в ходе «Примаковских чтений» во вторник замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

По его словам, ситуация в сфере безопасности России в последние годы резко ухудшилась и Россия не могла в связи с этим оставаться безучастной.

«На любое действие следует противодействие», - заявил Рябков.

Он пообещал, что и в дальнейшем расширение альянса «будет получать соответствующий компенсирующий ответ со стороны России».

Замминистра заявил также, что Россия готова к возобновлению диалога с Западом по гарантиям безопасности.