Рябков заявил, что Россия даст «компенсирующий» ответ на дальнейшее расширение НАТО

Россия ответит на каждый шаг Североатлантического альянса в рамках его расширения на восток. Об этом заявил журналистам в ходе «Примаковских чтений» во вторник замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.
По его словам, ситуация в сфере безопасности России в последние годы резко ухудшилась и Россия не могла в связи с этим оставаться безучастной.
«На любое действие следует противодействие», - заявил Рябков.
Он пообещал, что и в дальнейшем расширение альянса «будет получать соответствующий компенсирующий ответ со стороны России».
Замминистра заявил также, что Россия готова к возобновлению диалога с Западом по гарантиям безопасности.