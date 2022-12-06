Рябков: РФ готова возобновить диалог с Западом по гарантиям безопасности, но сама просить об этом никого не будет

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6 декабря 2022, 19:29 Источник: РИА Новости

Замглавы МИД России Сергей Рябков. Фото: MFA Russia/globallookpress.com

Россия готова вернуться к диалогу с западными странами о гарантиях безопасности. Об этом во вторник заявил журналистам в кулуарах «Примаковских чтений» заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

По его словам, он может быть возобновлен при наличии интереса западных государств. При этом сама Россия просить о нем не станет.

На диалоге о гарантиях безопасности РФ настаивала до начала специальной военной операции. В настоящее время все чаще заходит речь о необходимости его возобновления. Так, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил 3 декабря, что архитектура безопасности Европы после завершения украинско-российского конфликта должна включать в себя гарантии безопасности для России. Эта позиция подверглась критике со стороны ряда политиков. Глава евродипломатии Жозеп Боррель, например, считает, что в первую очередь необходимо обсуждать гарантии безопасности для Украины.