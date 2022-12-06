Датские аналитики считают, что конфликт на Украине вернёт «менталитет военной экономики в масштабах, невиданных с 1945 года»

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6 декабря 2022, 18:39

Фото: Unsplash.com

Датский Saxo Bank опубликовал десять предсказаний на 2023 год. По словам аналитиков, в прогнозе представлены маловероятные и недооцениваемые события, из-за которых «мировые рынки может накрыть мощной ударной волной».

Эксперты утверждают, что их «прогноз оспаривает любые предположения о возврате к допандемической безынфляционной динамике». По их мнению, сейчас все крупные державы в мире хотят укрепить свою нацбезопасность во всех сферах. В 2023-м конфликт на территории Украины вернёт «менталитет военной экономики в масштабах, невиданных с 1945 года».

Ещё одно предсказание – создание единых вооруженных сил Европы. Аналитики считают, что в следующем году европейские страны начнут развивать свои оборонительные возможности и меньше рассчитывать на силы США. Вероятно, на это ЕС выделит €10 трлн на ближайшие 20 лет.

Также аналитик считают, что президент Макрон может неожиданно объявить о своей отставке. При этом отмечается, что это, вероятно, произойдёт на время, как это сделал ранее Шарль де Голль в 1958 году.

Следующее предсказание – высокий спрос на золото. По словам экспертов, в 2023-м золото вырастет в цене. Если сейчас оно стоит около $1,8 тыс. за унцию, то в следующем году стоимость может вырасти до $3 тыс.

Также немаловероятен отказ от мяса в одной стране мира. Предполагается, что таким образом государство будет бороться с изменением климата.