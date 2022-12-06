Политолог Светов спрогнозировал усиление регионов РФ на границе с Украиной

Аргументы Недели → Политика 13+

6 декабря 2022, 13:24 Антон Николаев,

Юрий Светов предполагает, что в ближайшее время будут введены меры по усилению российских регионов, которые граничат с Украиной из-за недавних атак на стратегические объекты. Между тем, политолог отметил, что говорить о введении военного положения пока нет оснований. Такое мнение Светов высказал изданию «Аргументы недели».

«Я сомневаюсь, что руководство страны пойдет на военное положение, но меры усиления регионов, которые прилегают к Украине, будут приняты. Вопрос заключается в том, почему мы не можем предупредить эти атаки? Беспилотники летят на достаточно большие расстояния и проходят незамеченными, атакуя аэродромы или нефтехранилища. У меня есть ощущение российского раздолбайства, когда возможностям подобных атак не придается значение».

«Я вспоминаю историю с Матиасом Рустом, который прилетел и сел на Красную площадь. У нас система обороны была рассчитана на то, чтобы предупреждать и замечать бомбардировщики и ракеты, а столь легкий самолет мы пропустили. Здесь вопрос к военным, к пограничникам, чтобы пресечь атаки».

Ранее президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза, в ходе которого обсудил обеспечение внутренней безопасности страны.