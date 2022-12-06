Комбат «БАРС-13» Фомченков: «ВСУ беспрерывно кидают в бой своих солдат»

Аргументы Недели → Политика 13+

6 декабря 2022, 12:38 Антон Николаев,

Фото: globallookpress.com

Сергей Фомченков утверждает, что линия соприкосновения еще не стабилизирована, так как армия Украины делает попытки наступления в Донбассе по всем основным направлениям. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 1», передает издание «Аргументы недели».

«Говорить о том, что фронт стабилизировался, нельзя. Противник наступает на разных направлениях, часто он это делает синхронно, чтобы мы распылили свои резервы, так как держать оборону на разных участках - это сложно. ВСУ беспрерывно кидает в бой своих солдат, несмотря на потери личного состава и техники. Они идут одновременно на Донецком, Сватовском и Кременном направлениях, пытаясь атаковать. Также ВСУ накапливают силы на Запорожском направлении. Противник перед собой поставил масштабные задачи. Прежде чем Украина вымерзнет, они пытаются как-то идти вперед, делая рискованный ход».

Сергей Фомченков добавил, что страны Запада будут - цитата - «бесконечно подпитывать Украину, находя новые виды вооружения».

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, подводя итоги боев за прошедшую неделю, утверждал, что произошла стабилизация на линии соприкосновения.