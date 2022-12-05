Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов: «Произошла стабилизация на линии фронта»

Аргументы Недели → Политика 13+

5 декабря 2022, 12:52 Антон Николаев,

Апти Алаудинов, подводя итоги боев за прошедшую неделю, утверждает, что произошла стабилизация на линии соприкосновения. Об этом он сказал в программе «60 минут», передает издание «Аргументы недели».

«Русские сейчас полностью проверили перегруппировку. Прошедшая неделя для России ознаменовалась тем, что по всей линии фронта наши подразделения наступали и отвоевали у украинских подразделений очень серьезные участки линии фронта, на которых ранее хорошо закрепились украинские нацформирования. Прошлая неделя показала, что стабилизация на нашем фронте реально произошла, наши подразделения начали реально ориентироваться по участкам противника, где им надо проводить мероприятия для того, чтобы выбить противника. Хочу отметить, что очень хороший результат у ЧВК «Вагнер», которая идет в районе Бахмута. На участке Соледар, Яковлека очень серьезные укрепрайоны противника выбиты. Ситуация для России перешла в лучшую сторону и не только на нашем участке, но на всей линии фронта мы пошли в перевес».

Ранее Минобороны РФ рапортовало об успешных наступательных действиях на Донецком направлении.