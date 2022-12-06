Помощник Путина Ушаков: российское общество консолидировано перед лицом беспрецедентного внешнего давления

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6 декабря 2022, 12:07

Вид на Московский Кремль, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Российское общество в настоящий момент консолидировано перед лицом беспрецедентного внешнего давления. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил Юрий Ушаков, помощник главы РФ Владимира Путина.

«Российское общество консолидировано перед лицом беспрецедентного внешнего давления, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков во вторник на "Примаковских чтениях" в Москве», — указывается в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, Ушаков отметил, что беседа Владимира Путина и французского лидера Эммануэля Макрона пока не планируется.