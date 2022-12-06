Блинкен в ответ на вопрос WSJ о вероятном «прорыве» войск Киева в Крым указал, что США не обсуждают «Украину без Украины»

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6 декабря 2022, 11:09

Глава Госдепа США Энтони Блинкен, Michael A. McCoy - Pool via CNP / globallookpress.com

Глава американского Государственного департамента Энтони Блинкен в ответ на вопрос издания The Wall Street Journal (WSJ) о возможном «прорыве» киевских войск на территорию Крымского полуострова указал на то, что Соединенные Штаты не обсуждают «Украину без Украины». Об этом информирует ТАСС.

В публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного агентства, отмечается, что журналист WSJ спросил Блинкена, можно ли говорить о вероятном «прорыве» войск Киева в Крым. Госсекретарь, отвечая, указал, что США не обсуждают «Украину без Украины».

Как сообщалось ранее сегодня, украинский лидер Владимир Зеленский сделал заявление о том, что бывшая советская республика подписала декларацию о ее евроатлантической перспективе с Черногорией.