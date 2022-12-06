Президент Зеленский: Киев подписал с Черногорией декларацию о евроатлантической перспективе Украины

Аргументы Недели → Политика 13+

6 декабря 2022, 10:16

Президент Украины Владимир Зеленский, Ukraine Presidency / globallookpress.com

Киевская сторона подписала с Черногорией декларацию о евроатлантической перспективе Украины. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил президент бывшей советской республики Владимир Зеленский.

«Украина подписала с Черногорией декларацию о евроатлантической перспективе Киева, заявил Владимир Зеленский», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале российского информационного агентства.

Отмечается, что некоторое время назад Киев подписал аналогичные документы с Чехией и Бельгией.

Как сообщалось ранее во вторник, офицер ЛНР Андрей Марочко указал, что в подразделениях украинской армии, которые находятся вдоль линии соприкосновения в Донбассе, наблюдаются случаи расстрелов военных за неподчинение приказам.