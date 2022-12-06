Экс-помощник президента США Болтон заявил, что может выдвинуть свою кандидатуру на выборах, чтобы не допустить избрания Трампа

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6 декабря 2022, 09:57

Бывший помощник президента США Джон Болтон, Pavlo_bagmut / globallookpress.com

Экс-помощник президента Соединенных Штатов Джон Болтон сделал заявление о том, что он может выдвинуть свою кандидатуру на выборах главы Белого дома, чтобы не допустить избрания Дональда Трампа. Об этом информирует ТАСС.

«Бывший помощник по национальной безопасности Дональда Трампа Джон Болтон заявил, что может выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в США в 2024 году для того, чтобы не допустить повторного избрания своего бывшего начальника», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале российского агентства.

Болтон отметил, что необходимо защитить американскую Конституцию, ряд положений которой в случае победы на выборах намерен пересмотреть Трамп.

Как сообщалось ранее сегодня, режиссер Оливер Стоун указал, что жалеет о том, что голосовал на выборах 2020 года за кандидата от Демократической партии Джо Байдена.