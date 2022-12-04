Политолог Камкин заявил, что Украина нужна ЕС только в качестве поставщика сырья

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4 декабря 2022, 20:53 Источник: ФБА «Экономика сегодня»

Philipp von Ditfurth / https://www.globallookpress.com

Европейский союз видит Украину исключительно в качестве поставщика сырья, сельхозпродукции и сельскохозяйственных товаров. Об этом во время беседы с ФБА «Экономика сегодня» сообщил старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин.

Согласно его словам, Украина слишком большая страна для того, чтобы ее можно было «интегрировать в состав» Евросоюза. Именно поэтому страна нужна европейскому объединению только в качестве поставщика сырья и другой продукции.

Как отметил Камкин, ЕС обременен собственными проблемами, такими как энергетический кризис и безработица. Поэтому, в случае принятия Украины в союз, необходимо будет легализовать большое количество рабочей силы, которая не знает языка и не готова к работе в западных условиях. Поэтому, по мнению политолога, «несерьезно говорить о вступлении Киева» в Евросоюз.