Кадыров сообщил о планомерных зачистках в Запорожской области: «союзные войска метр за метром вычищают братский Донбасс»

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал об очередных зачистках на «освобожденных территориях Запорожской области», которые проводят бойцы сформированных в Чечне отрядов «Ахмат».
В своем телеграм-канале в воскресенье он опубликовал кадры работы омоновцев в населенном пункте Каменка-Днепровская. По его словам, почти на каждом проверяемом объекте силовики находят схроны с оружием и боеприпасами.
«Союзные войска метр за метром вычищают от присутствия приспешников сатаны братский Донбасс, не оставляя ни малейшего шанса на какое-либо сопротивление», - написал Кадыров, добавив, что язык силы — единственный из тех, что понимают украинские военные.