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Кадыров сообщил о планомерных зачистках в Запорожской области: «союзные войска метр за метром вычищают братский Донбасс»

, 17:34 Источник: Telegram

Кадыров сообщил о планомерных зачистках в Запорожской области: «союзные войска метр за метром вычищают братский Донбасс»
Рамзан Кадыров. Фото с сайта главы Чечни.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал об очередных зачистках на «освобожденных территориях Запорожской области», которые проводят бойцы сформированных в Чечне отрядов «Ахмат».

В своем телеграм-канале в воскресенье он опубликовал кадры работы омоновцев в населенном пункте Каменка-Днепровская. По его словам, почти на каждом проверяемом объекте силовики находят схроны с оружием и боеприпасами.

«Союзные войска метр за метром вычищают от присутствия приспешников сатаны братский Донбасс, не оставляя ни малейшего шанса на какое-либо сопротивление», - написал Кадыров, добавив, что язык силы — единственный из тех, что понимают украинские военные. 

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