Кадыров показал работу «подразделения зачистки» в Запорожской области

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30 ноября 2022, 21:32 Источник: Telegram

Рамзан Кадыров. Фото с сайта главы Чечни.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров показал в своем телеграм-канале, как работает «подразделение зачистки» отрядов «Ахмат» в Запорожской области.

По его словам, работа выполняется «максимально аккуратно».

«Бойцы, как правило, не поднимают лишней шумихи во время спецмероприятий. Им важно избегать ненужных выстрелов, чтобы обезопасить мирных граждан», - написал Кадыров.

Он также рассказал о «впечатляющих» результатах такой работы. ⠀

«Бойцы нередко находят схроны с оружием и боеприпасами, в том числе и крупнокалиберными, с помощью которых диверсанты смогут нанести серьезный ущерб гражданской инфраструктуре и ничего не подозревающим людям», - сообщил глава Чечни, добавив, что благодаря работе таких подразделений, «неумолимо рушится» украинская диверсионная сеть.

Ранее чеченский лидер назвал Папу Римского жертвой пропаганды иностранной прессы.