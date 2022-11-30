Кадыров показал работу «подразделения зачистки» в Запорожской области

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров показал в своем телеграм-канале, как работает «подразделение зачистки» отрядов «Ахмат» в Запорожской области.
По его словам, работа выполняется «максимально аккуратно».
«Бойцы, как правило, не поднимают лишней шумихи во время спецмероприятий. Им важно избегать ненужных выстрелов, чтобы обезопасить мирных граждан», - написал Кадыров.
Он также рассказал о «впечатляющих» результатах такой работы. ⠀
«Бойцы нередко находят схроны с оружием и боеприпасами, в том числе и крупнокалиберными, с помощью которых диверсанты смогут нанести серьезный ущерб гражданской инфраструктуре и ничего не подозревающим людям», - сообщил глава Чечни, добавив, что благодаря работе таких подразделений, «неумолимо рушится» украинская диверсионная сеть.
Ранее чеченский лидер назвал Папу Римского жертвой пропаганды иностранной прессы.