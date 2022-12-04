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Сенатор Алтабаева: Россия сможет договориться с Украиной только после победы в спецоперации и смены власти в Киеве

, 15:24 Источник: РИА Новости

Сенатор Алтабаева: Россия сможет договориться с Украиной только после победы в спецоперации и смены власти в Киеве
Сенатор Екатерина Алтабаева, Federation Council of Russia / globallookpress.com

Россия сможет договориться с Украиной только после победы Москвы в специальной операции и смены власти в Киеве. Соответствующую точку зрения, как передает РИА Новости, озвучила член Совета Федерации Екатерина Алтабаева.

По словам отечественного сенатора, нынешнее украинское руководство «просто нездоровое».

«Это террористический режим, который никогда не пойдет на договоренности. Только после победы в специальной военной операции и смене политической власти на Украине можно говорить о каких-то договоренностях», — процитирована Алтабаева в публикации, которая размещена на сайте информационного агентства.

Ранее сегодня сообщалось, что действующие на стороне Киева грузинские наемники с командиром попали в окружение под городом Артемовском в Донбассе, пятеро из них были ликвидированы.

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