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4 декабря 2022, 15:08

Вооруженный человек, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Действующие на стороне Украины грузинские наемники с командиром попали в окружение под городом Артемовском, расположенном в Донбассе, пятеро из них уничтожены. Об этом пишет Telegram-канал «RT на русском».

«Грузинские наемники с командиром попали в окружение под Бахмутом (Артемовск) — пятеро из них ликвидированы, многие ранены», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.

Отмечается, что о гибели сослуживцев журналистам рассказал один из грузинских солдат. По его словам, для Вооруженных сил Украины в Артемовске сложилась трудная ситуация.

Как сообщалось ранее в воскресенье, бывший офицер разведки американской морской пехоты Скотт Риттер спрогнозировал, что российская армия одержит победу на Украине к концу лета следующего года.