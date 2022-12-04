Экс-офицер разведки морской пехоты США Риттер: армия России одержит победу на Украине к концу лета 2023 года

Аргументы Недели → В мире 13+

4 декабря 2022, 14:50

Российские военные, MOD Russia / globallookpress.com

Вооруженные силы Российской Федерации одержат победу на Украине к концу лета 2023 года. С соответствующим прогнозом, как передает РИА Новости, выступил Скотт Риттер, бывший офицер разведки морской пехоты Соединенных Штатов.

«Это будет не быстро, но, думаю, что к концу следующего лета российская армия одержит военную победу», — процитирован Риттер в публикации, которая появилась на сайте отечественного информационного агентства.

По словам экс-офицера, «на Украине российские военные непобедимы».

Москва с 24 февраля осуществляет специальную операцию на Украине. Ранее сегодня сообщалось, что представитель Совета Федерации Сергей Цеков призвал западную сторону не питать ложных надежд о нехватке боеприпасов у РФ.