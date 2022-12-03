Шойгу в ходе визита в Минск встретится с Александром Лукашенко

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3 декабря 2022, 18:50 Источник: Telegram

Сергей Шойгу и Виктор Хренин. Фото: "Пул Первого".

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе своего визита в Минск встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сообщил в субботу телеграм-канал «Пул Первого».

Авторы канала разместили фото Шойгу с его белорусским коллегой Виктором Хрениным, сопроводив ее подписью: «Сергей Шойгу во Дворце независимости. Президент проведет встречу с министром обороны России».

Ранее сообщалось, что Шойгу находится с визитом в Минске. Уже состоялась его встреча с Виктором Хрениным, в рамках которой был подписан протокол о внесении изменений в действующее соглашение о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере от 19 декабря 1997 года.