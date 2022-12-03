Министры обороны России и Белоруссии подписали протокол о совместном обеспечении региональной безопасности

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3 декабря 2022, 18:02 Источник: РИА Новости

Сергей Шойгу и Виктор Хренин. Архивное фото: MOD Russia/globallook.com

В ходе визита министра обороны РФ Сергея Шойгу в Белоруссию был подписан протокол в ранее действующее соглашение между странами о региональной безопасности. Об этом написал в субботу в своем твиттере помощник главы минобороны Белоруссии Валерий Ревенко.

«МО РБ и МО РФ подписали протокол в соглашение между Белоруссией и Россией о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере от 19 декабря 1997 года», - сообщил Ревенко. Никаких подробностей о подписанном документе не приводится.

Ранее в субботу сообщалось, что Сергей Шойгу прибыл в Минск для переговоров с министром обороны Белоруссии Виктором Хрениным.