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Шойгу прибыл в Белоруссию на переговоры с министром обороны Хрениным

, 17:34

Шойгу прибыл в Белоруссию на переговоры с министром обороны Хрениным
Министр обороны России Сергей Шойгу, MFA Russia / globallookpress.com

Руководитель министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу прибыл в Белоруссию на переговоры со своим коллегой Виктором Хрениным. Об этом пишет Telegram-канал «RT на русском».

«Сергей Шойгу прибыл в Белоруссию на переговоры с министром обороны Виктором Хрениным, сообщает БЕЛТА», — говорится в публикации, которая появилась в отечественном TG-канале.

Как сообщалось ранее сегодня, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выступил с заявлением, согласно которому частичная мобилизация на территории РФ завершена. Песков отметил, что никаких новых сведений по этому поводу на данный момент нет.

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