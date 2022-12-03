Пресс-секретарь Путина Песков: частичная мобилизация в России завершена, никакой новой информации по этому поводу нет

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3 декабря 2022, 16:30

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Частичная мобилизация в Российской Федерации завершена, никакой новой информации по этому поводу нет. Соответствующее заявление, как пишет Telegram-канал «RT на русском», сделал Дмитрий Песков, пресс-секретарь главы РФ Владимира Путина.

«Частичная мобилизация завершена, никакой новой информации по этому поводу нет», — приведено высказывание Пескова в публикации, которая появилась в TG-канале.

Как сообщалось ранее сегодня, пресс-секретарь Путина отметил, что Москва не будет принимать потолок цен на нефть, об установлении которого некоторое время назад договорились в Евросоюзе и «Большой семерке».