Макрон: США и Франция должны оказать давление на Россию, чтобы она вернулась к переговорам с Украиной

США и Франция имеют одинаковую позицию по ситуации в Украине и намерены добиться возобновления диалога между Киевом и Москвой. Об этом заявил в интервью телеканалу TF1 в субботу президент Франции Эмманюэль Макрон.
«У США и Франции одинаковое видение по Украине: продолжать помогать ей, сделать все, чтобы оказать давление на Россию, с тем чтобы она вернулась за стол переговоров» - сказал журналистам французский лидер.
При этом он подчеркнул, что время начала диалога будет зависеть от Украины.
Ранее сообщалось об официальном визите Макрона в США, в ходе которого он обсудил с Джо Байденом ситуацию вокруг Украины, а также вопросы экономического сотрудничества.