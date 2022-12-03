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Макрон: США и Франция должны оказать давление на Россию, чтобы она вернулась к переговорам с Украиной

, 17:30 Источник: РИА Новости

Макрон: США и Франция должны оказать давление на Россию, чтобы она вернулась к переговорам с Украиной
Джо Байден и Эмманюэль Макрон. Фото: Cliff Owen - Pool via CNP/globallook.com

США и Франция имеют одинаковую позицию по ситуации в Украине и намерены добиться возобновления диалога между Киевом и Москвой. Об этом заявил в интервью телеканалу TF1 в субботу президент Франции Эмманюэль Макрон.

«У США и Франции одинаковое видение по Украине: продолжать помогать ей, сделать все, чтобы оказать давление на Россию, с тем чтобы она вернулась за стол переговоров» - сказал журналистам французский лидер.

При этом он подчеркнул, что время начала диалога будет зависеть от Украины.

Ранее сообщалось об официальном визите Макрона в США, в ходе которого он обсудил с Джо Байденом ситуацию вокруг Украины, а также вопросы экономического сотрудничества. 

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