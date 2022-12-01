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Аргументы Недели → Политика 13+

Лидеры США и Франции Байден и Макрон заявили, что будут помогать Украине столько, сколько потребуется

, 21:34

Лидеры США и Франции Байден и Макрон заявили, что будут помогать Украине столько, сколько потребуется
Doug Mills - Pool via CNP/ globallookpress.com

Власти США и Франции продолжают поддержку Украины и будут оказывать ей помощь столько, сколько потребуется. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на встречу президентов Джо Байдена и Эмманюэля Макрона.

В итоговом документе говорится о том, что лидеры государств планируют предоставлять Киеву «политическую, гуманитарную и экономическую» помощь. Так, речь идет не только о поставках систем ПВО и другого оружия, но и об отправке оборудования для восстановления энергосистемы страны.

Отмечается, что тема поддержки суверенитета Украины будет также обсуждаться в рамках международной конференции в Париже 13 декабря.

Ранее сообщалось, что антироссийская политика негативно сказывается на ОБСЕ.

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